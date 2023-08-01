В Рыбинском районе в ДТП погиб человек и пострадали два ребенка

В Рыбинском районе Ярославской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек и пострадали пятеро, двое из которых несовершеннолетние. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеканал Рыбинск-40 / «Вконтакте» Фото: Телеканал Рыбинск-40 / «Вконтакте»

ДТП произошло 1 августа около 16:30 на дороге «Ярославль—Рыбинск» в Рыбинском районе. Столкнулись Toyota и Chrysler. По предварительной информации, в результате погиб водитель Toyota, госпитализированы 5 человек.

На месте работали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада медиков. «Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении УМВД.

Алла Чижова