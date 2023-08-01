В Ейском районе водитель иномарки погиб при столкновении с КамАЗом

В Ейском районе погиб водитель Kia при столкновении с КамАЗом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

В районе 3-го км автодороги «Ейск — Должанская» 37-летний водитель фургона выехал на встречную полосу, чтобы обогнать четыре авто. Совершая маневр, он создал опасность для 44-летнего мужчины за рулем Kia Spectra. Последнему пришлось резко тормозить, из-за чего он потерял управление и выехал на встречную полосу.

Kia лоб в лоб столкнулась с КамАЗом. Водитель легковушки погиб на месте. За рулем грузовика был 54-летний мужчина — его госпитализировали с травмами.

Георгий Ефименко

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