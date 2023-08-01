В лагере Анапы, куда проник подозреваемый в растлении школьниц, обнаружили массу нарушений

В анапском детском лагере «Счастливое детство», куда проник подозреваемый в массовом растлении школьниц, обнаружили сразу несколько нарушений. В связи с этим прокуратура заявила иск о приостановке работы учреждения до их устранения, сообщает kuban.aif.ru.

Как рассказал изданию старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, в учреждении обнаружили нарушения пожарной безопасности: закрыты эвакуационные выходы и не работают гидранты. Кроме того, в лагере нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила антитеррористической защищенности. Речь идет о слишком низком заборе, который «в принципе препятствием для проникновения на территорию посторонних не является».

Как сообщал Telegram-канал Kub Mash, именно через забор на территорию лагеря проник 50-летний житель Воронежской области, находившийся в розыске. Сообщается, что мужчина может быть причастен к действиям сексуального характера по меньшей мере в отношении четырех несовершеннолетних девочек. Ранее судимого мужчину задержали полицейские, с ним работают сотрудники уголовного розыска.

Татьяна Ручкина

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