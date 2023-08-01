На Кубани за неделю выявили 74 случая коронавируса

В Краснодарском крае за последнюю неделю выявили 74 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре зарегистрировали более 30 случаев, в Новороссийске — 10, в Геленджике и Усть-Лабинском районе — по пять, в Сочи и Славянском районе — по четыре. Еще по три человека заболели в Армавире, Апшеронском и Динском районах, по два — в Горячем Ключе и Белоглинском районе. По одному пациенту обнаружили в Брюховецком и Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 363 652 жителей Кубани. Из них с выздоровлением выписали 352 345 человек, скончались — 11 218 пациентов.

Татьяна Ручкина

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