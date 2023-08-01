В Краснодарском крае впервые пройдет Черноморская винная неделя

С 25 сентября по 1 октября на объектах винного туризма в разных муниципалитетах Краснодарского края проведут эногастрономический фестиваль. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на площадках пройдут деловые, гастрономические, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Цель задуманного мероприятия — представить сельский туризм как круглогодичное, доступное и очень интересное направление семейного отдыха»,— рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

По его словам, идея масштабного винного фестиваля возникла уже давно. Мероприятие реализуют благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Основной фестивальной площадкой станет Абрау-Дюрсо в Новороссийске. Там с 29 сентября в течение трех дней будут проходить дегустации, кулинарные мастер-классы, ярмарки виноделов, конкурсы, соревнования и концерт с участием приглашенной звезды российской эстрады.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram