Кубань вошла в топ-5 регионов с минимальным уровнем безработицы молодых людей

Краснодарский край занял четвертое место по минимальному уровню безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

На Кубани в первом квартале 2023 года показатель составлял 2,7%. Меньшие значения зафиксированы только в Пензенской (2,4%) и Калужской (2,4%) областях, а также Чувашии (2,6%). Всего в России по итогам прошлого года уровень безработицы молодых людей снизился до 8,5%, а в первом квартале 2023 — уже до 7%.

По словам зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, в центрах занятости сейчас зарегистрировано 503 тыс. безработных. Это на 61 тыс. меньше, чем в начале года. К 2030 году в России уровень молодежной безработицы планируют сократить вдвое по сравнению с 2020 годом.

Татьяна Ручкина

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