Двое контрактников из Курской области погибли в зоне СВО

Двое курян — Михаил Кубьяк и Александр Непочатых — погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области.

Дата гибели господина Кубьяка не уточняется. По словам властей, он жил в Железногорске. На СВО попал в рамках службы по контракту. Носил звание рядового.

Господин Непочатых погиб 22 июля. Он родился в Большесолдатском районе. Также проходил службу по контракту — как старший стрелок мотострелкового взвода. Носил звание младшего сержанта. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте