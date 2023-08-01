Найденный в центре Краснодара снаряд оказался учебной противотанковой миной

Найденный на улице Красной в Краснодаре предмет, похожий на боеприпас, оказался учебной противотанковой миной. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что находка не является опасной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Об обнаруженном предмете со следами коррозии в ведомство сообщили жители города. Взрывотехники обследовали его и установили, что он является противотанковой миной.

«Опасности она не представляла. Учебный боеприпас передали сотрудникам полиции»,— уточнили в Росгвардии по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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