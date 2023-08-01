Мэрия Москвы выделит грант предприятию ОПК в Зеленограде

Правительство Москвы выделит грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенного в Зеленограде. Размер гранта и название предприятия не раскрываются.

О выделении гранта сообщил 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В Зеленограде расположены: концерн «Моринформсистема-Агат», ИТПК «Новые технологии», ГК «Техиндустрия», НТЦ «Актор», ООО «Коронкер».

«Моринформсистема-Агат» производит ракетные комплексы и системы управления огнем. С декабря 2022 года концерн находится под санкциями США, с февраля 2023 года — под санкциями ЕС.

В конце февраля Сергей Собянин сообщал, что московские предприятия ОПК включены в программу льготного кредитования. 4 июля власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование столичной системы ПВО.

Полина Мотызлевская