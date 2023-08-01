В Краснодаре почти на 4 года осудили жителя Волгограда за обман пенсионеров

Ленинский районный суд Краснодара назначил 3 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима жителю Волгограда за мошенничество в отношении пожилых людей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Александр Морозов вместе с другими неустановленными лицами систематически обманывал пожилых людей, чтобы получить их деньги. Для этого они звонили пенсионерам в возрасте 85-90 лет на стационарные телефоны, представлялись полицейскими, и сообщали о том, что их родственники попали в беду, а для их спасения необходимо передать деньги. Сам Морозов под видом помощника сотрудника полиции приезжал к пожилым людям и забирал у них от 150 до 300 тыс. руб.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В судебном заседании он не признал вину ни по одному эпизоду. В силу возраста пенсионеры не могли самостоятельно явиться в суд, поэтому было организовано несколько выездных заседаний по месту их жительства.

Суд исследовал все доказательства вины и назначил ему помимо срока взыскание в пользу потерпевших 550 тыс. руб. в качестве компенсации материального вреда. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram