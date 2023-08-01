В Ярославле при безналичной оплате проезд в общественном транспорте будет дешевле

В Ярославле намерены ввести тариф, в рамках которого пассажир при безналичной оплате проезда в общественном транспорте платит меньше, чем при наличном расчете. Об этом сообщил директор ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский во время прямого эфира «Центра управления регионом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В ходе эфира господин Волканевский отметил, что на настоящий момент 86% пассажиров оплачивают проезд безналичными способами. Теперь в правительстве намерены мотивировать пассажиров отказаться от наличной оплаты проезда, использовав вариант более низкой стоимости проезда при безналичной оплате.

«Прорабатывается совместно с департаментом транспорта вопрос введения, в том числе дифференцированного тарифа. Фактически это, когда стоимость проезда при оплате проезда безналичным способом ниже. Люди заинтересованы приобретать транспортные карты, оплачивать безналичным способом. С точки зрения безопасности, это плюс, водитель не отвлекается. При утверждении новой системы тарифов будем использовать дисконт для тех, кто платит безналичным способом»,— сказал господин Волканевский.

Алла Чижова