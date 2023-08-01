В Ярославле при безналичной оплате проезд в общественном транспорте будет дешевле

В Ярославле намерены ввести тариф, в рамках которого пассажир при безналичной оплате проезда в общественном транспорте платит меньше, чем при наличном расчете. Об этом сообщил директор ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский во время прямого эфира «Центра управления регионом».
Фото: Правительство Ярославской области
В ходе эфира господин Волканевский отметил, что на настоящий момент 86% пассажиров оплачивают проезд безналичными способами. Теперь в правительстве намерены мотивировать пассажиров отказаться от наличной оплаты проезда, использовав вариант более низкой стоимости проезда при безналичной оплате.
«Прорабатывается совместно с департаментом транспорта вопрос введения, в том числе дифференцированного тарифа. Фактически это, когда стоимость проезда при оплате проезда безналичным способом ниже. Люди заинтересованы приобретать транспортные карты, оплачивать безналичным способом. С точки зрения безопасности, это плюс, водитель не отвлекается. При утверждении новой системы тарифов будем использовать дисконт для тех, кто платит безналичным способом»,— сказал господин Волканевский.