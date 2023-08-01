«Яндекс Погода»: 2 августа в регионах Черноземья будет облачно, до +29°

В среду, 2 августа, на территории регионов Черноземья ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +27°до +29°, следует из данных «Яндекс Погоды».

Теплее всего 2 августа будет на территории Белгородской и Тамбовской областей, где температура достигнет +29°. В Воронежской и Курской областях воздух прогреется до +28°, в Липецкой и Орловской — до +27°.

В первой половине ночи в Курской и Белгородской областях ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений: ливневые дожди с грозами, местами град, ветер с порывами до 17 м/c, предупредили в региональных управлениях МЧС.

Мария Старикова