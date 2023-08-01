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Глава Удмуртии о кадрах: «Мне очень важны в людях вовлеченность и фанатизм»

Коммерческие структуры как правило эффективнее управляют активами, чем чиновники, однако есть и исключения. Ряд компаний остаются государственными, потому что являются достаточно успешными проектами, отметил глава Удмуртии Александр Бречалов в интервью порталу Izhlife.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

«Коммерсант вкладывает свои деньги и, конечно, гораздо сильнее замотивирован их сохранить и приумножить. Вот на примере двух похожих объектов — "Чекерил" и "Нечкино". Хотя государственный "Чекерил" находится ближе к Ижевску, мы несколько человек там уже поменяли — и ни прибыли, ни перспектив. А "Нечкино" успешно работает»,— указал глава региона.


При этом в качестве исключения он назвал авиакомпанию «Ижавиа», которую сохранили в госсобственности, и это решение было оправданным. Хорошо работают МУП «ИжГЭТ» и ГУП Рыбхоз «Пихтовка». «Но то же дорожное или строительное предприятие — что мы только там ни делали — и внешнее управление вводили, и аудит проводили. Не помогло»,— отметил господин Бречалов.

Удачным выбором он назвал решение назначить руководителем ГУП «Аптеки Удмуртии» Константина Егорова, гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова.

«Возвращаясь к кадрам — мне очень важны в людях вовлеченность и фанатизм. Когда человек не просто на совещаниях заученный текст читает, а живет своей профессией. Он может ошибаться, но быстро осознает, что это ошибка и понимает, как ее исправить. Тогда работаем дальше. И когда мне вопросы задают про одного министра, другого, третьего, я просто отвечаю: попробуйте сами. Про "Чекерил" мне тут один наш известный сноубордист постоянно пишет, все там что-то не так. Я ему три раза писал — так возглавьте сами. Нет ответа»,— добавил Александр Бречалов.

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