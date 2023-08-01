ВСУ обстреляли курское село, разрушены два дома

Село Елизаветовка Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, зафиксировано десять прилетов. Пострадавших нет, но снаряды попали в два жилых дома. Кроме того, поврежден один автомобиль. «Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий»,— написал глава региона.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова