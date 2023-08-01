Глава Удмуртии рассказал о своей первой реакции на начало СВО

Глава Удмуртии Александр Бречалов в интервью порталу Izhlife рассказал о том, какой была его первая реакция, когда он узнал о начале специальной военной операции: «Мир не будет прежним».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

По его словам, оценка ситуации у него сформировалась в 2014 году, когда он ездил в Донбасс в качестве секретаря Общественной палаты по поручению президента России Владимира Путина. «Считаю, что СВО была неизбежна, и она не стала для меня большой неожиданностью. Единственное, я был уверен, что причиной станет большая провокация с той стороны»,— сказал глава Удмуртии.

При этом прогнозировать, как долго может продолжаться СВО он не стал: «Нет у меня прогнозов. Есть понимание, что это ставки слишком высоки, возможно, самые высокие за всю историю».