Глава Кубани поручил разработать новые генпланы поселений Темрюкского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение двух месяцев скорректировать правила землепользования и застройки, а также разработать новые генпланы поселений Темрюкского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В 2020 году было решено сделать качественные генпланы прибрежных городов Кубани, чтобы спланировать их развитие. Новые документы уже приняли в Геленджике и Анапе. До конца 2023 года их планируют утвердить в Сочи и Новороссийске.

«Этой работой нам удалось "выдавить" недобросовестных инвесторов с Черноморского побережья, но теперь они перебираются со своей хаотичной застройкой на Азовское, включая и Темрюкский район»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в Темрюкском районе генпланы были разработаны еще в 2007 году. Но текущим реалиям они уже не отвечают. По словам руководителя департамента архитектуры и градостроительной политики Краснодарского края Ильи Позднякова, территориальное и функциональное зонирование Темрюкского района не соответствует фактическому использованию земель.

В нескольких поселениях в 500-метровой прибрежной зоне вместо пансионатов и отелей собственники поделили участки на части для будущей жилой застройки. Поселки расширяют за счет сельхозземель, включая виноградники. Губернатор подчеркнул, что такая градостроительная ситуация портит облик муниципалитета и мешает его развитию. По его словам, необходимо сохранить территорию района винодельческой и курортной, а также удобной для жителей и отдыхающих.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram