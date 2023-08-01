«Квадра» реконструировала участок теплотрассы для подключения нового стадиона воронежского «Факела»

Воронежский филиал АО «Квадра» обновил 396 м магистрального трубопровода на улице Маршака в связи с реконструкцией стадиона «Факел». Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба. Чтобы подключить новую трибуну на 10 тыс. человек, пришлось увеличить диаметр трубопровода с 400 до 500 мм. Кроме того, специалисты «Квадры» смонтировали новые неподвижные опоры, тепловую камеру, запорную арматуру и устройства, компенсирующие линейные удлинения труб при нагревании.

Планируется, что отапливаться будут помещения, которые находятся под стадионом — раздевалки, сауна, тренерские, помещения для прессы, а также само футбольное поле. Завершение благоустройства участка намечено на октябрь.

Строящийся стадион «Факел» должен соответствовать требованиям Российского футбольного союза и РПЛ. Проект за 811 млн руб. реализует местное ООО «Стройинжиниринг», совладельцем которого выступает белорусское ООО «Белинжинирингстройинвест». Окончание работ первоначально ожидалось летом 2023 года — новый сезон в РПЛ «Факел» должен был начать уже на одноименном стадионе. Однако работы затянулись, и домашние игры воронежского футбольного клуба сейчас, как и в прошлом сезоне, проходят на Центральном стадионе профсоюзов. Его впоследствии также ожидает реконструкция, после которой вместимость арены уменьшится и составит 22 тыс. зрителей.

О том, с какими проблемами сталкивался Центральный стадион профсоюзов,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова