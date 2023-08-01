Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Деловая Россия» предложила ужесточить требования для экспортеров о возврате валютной выручки из-за рубежа

Бизнес-объединение «Деловая Россия» предложило Минфину изменить подходы к валютному регулированию и валютному контролю операций российских экспортеров и импортеров. По данным источника Forbes, рассмотреть инициативу предполагают на совещании в Минфине, запланированном на этой неделе.

Из письма, с которым ознакомился Forbes, следует что «Деловая Россия» считает необходимым поддерживать баланс между ужесточением требований валютного контроля к экспортерам и смягчением для импортеров. Так, в качестве мер для «противодействия оттока капитала» объединение предлагает рассмотреть возможность вернуть обязательную репатриацию валютной выручки для экспортеров, особенно в сырьевых отраслях. Кроме того, «Деловая Россия» предлагает «усилить ответственность» Банка России, Росфинмониторинга и банков за возврат экспортерами выручки и «пресечение недобросовестных практик» в этой сфере.

В настоящее время в России установлен мораторий на штрафы для резидентов (компаний и граждан) за нарушения валютного законодательства, если причиной таких нарушений стали санкции. Мораторий предусмотрен для сделок, заключенных с 23 февраля 2022 года. Он устанавливался на период с 23 февраля по 31 декабря 2022-го. Позднее его продлили до 31 декабря 2023 года.

Минфин выступает за пролонгацию моратория до конца 2025 года. «Деловая Россия», в свою очередь, предлагает распространить действие моратория на импортные сделки, которые заключены и до 24 февраля 2022-го, причем на весь срок их действия. Также, по мнению «Деловой России», на время действия моратория нужно запретить таможенным и налоговым органам проверять, как импортеры исполняют валютное законодательство.

Порог суммы импортного контракта бизнес-объединение предлагает увеличить с 3 до 10 млн руб. Одновременно бизнес-объединение предлагает отменить государственный контроль за исполнением условий внешнеторговых контрактов по импорту сырья, материалов и комплектующих.

Ранее российские власти разрешили использовать наличные для оплаты нерезидентам уже поставленных товаров, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности. Наличные можно использовать для возвращения уплаченных российскими импортерами авансов в случае срыва поставок в РФ и для расчетов по кредитам по предоставленным нерезидентам займам. Теперь правительство расширило возможности расчета экспортеров и импортеров со своими иностранными партнерами с использованием наличных средств.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Белый дом обналичил авансы».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...