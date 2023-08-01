«Деловая Россия» предложила ужесточить требования для экспортеров о возврате валютной выручки из-за рубежа

Бизнес-объединение «Деловая Россия» предложило Минфину изменить подходы к валютному регулированию и валютному контролю операций российских экспортеров и импортеров. По данным источника Forbes, рассмотреть инициативу предполагают на совещании в Минфине, запланированном на этой неделе.

Из письма, с которым ознакомился Forbes, следует что «Деловая Россия» считает необходимым поддерживать баланс между ужесточением требований валютного контроля к экспортерам и смягчением для импортеров. Так, в качестве мер для «противодействия оттока капитала» объединение предлагает рассмотреть возможность вернуть обязательную репатриацию валютной выручки для экспортеров, особенно в сырьевых отраслях. Кроме того, «Деловая Россия» предлагает «усилить ответственность» Банка России, Росфинмониторинга и банков за возврат экспортерами выручки и «пресечение недобросовестных практик» в этой сфере.

В настоящее время в России установлен мораторий на штрафы для резидентов (компаний и граждан) за нарушения валютного законодательства, если причиной таких нарушений стали санкции. Мораторий предусмотрен для сделок, заключенных с 23 февраля 2022 года. Он устанавливался на период с 23 февраля по 31 декабря 2022-го. Позднее его продлили до 31 декабря 2023 года.

Минфин выступает за пролонгацию моратория до конца 2025 года. «Деловая Россия», в свою очередь, предлагает распространить действие моратория на импортные сделки, которые заключены и до 24 февраля 2022-го, причем на весь срок их действия. Также, по мнению «Деловой России», на время действия моратория нужно запретить таможенным и налоговым органам проверять, как импортеры исполняют валютное законодательство.

Порог суммы импортного контракта бизнес-объединение предлагает увеличить с 3 до 10 млн руб. Одновременно бизнес-объединение предлагает отменить государственный контроль за исполнением условий внешнеторговых контрактов по импорту сырья, материалов и комплектующих.

Ранее российские власти разрешили использовать наличные для оплаты нерезидентам уже поставленных товаров, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности. Наличные можно использовать для возвращения уплаченных российскими импортерами авансов в случае срыва поставок в РФ и для расчетов по кредитам по предоставленным нерезидентам займам. Теперь правительство расширило возможности расчета экспортеров и импортеров со своими иностранными партнерами с использованием наличных средств.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Белый дом обналичил авансы».