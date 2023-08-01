Xiaomi представила глобальную версию смартфона Redmi 12 5G

Компания Xiaomi в рамках мероприятия Redmi Revolution представила смартфон Redmi 12 5G в версии для глобального рынка. В продаже новинка появится с операционной системой Android 13 с фирменной графической оболочкой MIUI 14. На рынок Redmi 12 5G выйдет 4 августа по цене от $135.

Новинка оснащена 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2160х1080 точек) и частотой обновления изображения 90 Гц. В смартфоне используется чип Snapdragon 4 Gen 2 от Qualcomm, который сочетается с 4,6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти.

Redmi 12 5G оснащен 8-Мп фронтальной камерой и основным модулем, объединяющим 50-Мп модуль и 2-Мп макрообъектив. Смартфон, имеющий пылевлагозащиту по стандарту IP53, оснащен 3,5-мм аудиоразъемом и батареей 5000 мА•ч, которая поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт.

Максим Вершинин