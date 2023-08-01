На Кубани в 2023 году на детский отдых выделено 2,7 млрд рублей

На детскую оздоровительную кампанию в Краснодарском крае в 2023 году выделено 2,7 млрд руб. Об этом сообщил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

По его словам, всего в этом году здравницы региона всех типов посетят 300 тыс. детей. Для них будут работать 1526 организаций различных типов. В прошлом году их было 1454. Помимо стационарных лагерей, работающих круглогодично, детей примут 989 пришкольных лагерей, 406 лагерей труда и отдыха, 41 — палаточный.

Юрий Бурлачко отметил, что детские здравницы предусмотрели различные программы. К примеру, организованы профориентационные, научные смены, а также потоки патриотической направленности. Открылись спортивные лагеря, творческие смены по вокалу и хореографии.

«Помимо этого, в крае актуализирован перечень "детских" маршрутов. По результатам обследования в список включены 11 популярных маршрутов продолжительностью от 1 до 12 дней. К каждому даны рекомендации по возрасту участников, количеству человек в группе, их подготовке»,— добавил председатель краевого парламента.

Леонид Ломакин

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