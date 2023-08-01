Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил разработать концепцию уборки контейнерных площадок

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК проанализировать опыт других городов и разработать до осени концепцию содержания контейнерных площадок и уборки свалок, подходящую для столицы Кубани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Антисанитария вокруг этих территорий совершенно не красит наш город. Напрашиваются системные корректировки. Изучили передовой опыт коллег из других крупных городов»,— отметил Евгений Наумов.

Среди уже существующих предложений — переход на двухпотоковую систему сбора отходов и увеличение количества техники и водителей. Кроме того, в частном секторе предлагается на уже существующих контейнерных площадках размещать мусорные баки объемом 0,24 кубометра. Рассматривается также перенаправление мусора из многоквартирных домов с общедоступных контейнерных площадок в собственные баки, выставленные на территории МКД.

Всего в Краснодаре оборудовано более 8,8 тыс. контейнерных площадок. Из них почти 2 тыс. являются городской собственностью. Каждую неделю замглавы Краснодара Максим Онищенко проводит штаб, на котором разрабатывается системный подход к минимизации и дальнейшей полной ликвидации мусора вокруг площадок. Он отметил, что в последние две недели в городе анализируют ситуацию и выбирают самые эффективные меры.

Татьяна Ручкина

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