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Матвиенко: состав сенаторов обновится примерно на 40% после голосования в сентябре

Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко. Она заявила, что по результатам выборов в сентябре состав сенаторов обновится примерно на 40%.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Госпожа Матвиенко напомнила, что в единый день голосования будут избираться 20 губернаторов и 26 законодательных собраний. По ее словам, по итогам голосования в Совфед всегда приходят «самые достойные и уважаемые люди из регионов».

«К нам приходят новые, свежие люди, вливается, что называется, новая кровь... Это дает нам возможность всегда в более широком поле обсуждать любые вопросы, проблемы, которые остро стоят»,— сказала спикер (цитата по сайту Кремля).

Она добавила, что «в целом сенаторы молодцы, работали активно». Господин Путин в ответ поблагодарил членов Совфеда за работу. «В целом, конечно, работа была достаточно напряженной, эффективной, решения принимались своевременно»,— убежден президент.

По подсчетам «Ъ», как минимум в трети субъектов РФ, где в сентябре пройдут прямые губернаторские выборы, появится новый сенатор от исполнительной власти. Речь идет об Омской, Смоленской, Орловской, Псковской и Ивановской областях, а также Алтайском и Приморском краях: там в «сенаторские тройки» основных кандидатов на руководящий пост не вошли действующие члены верхней палаты.

Подробности — в публикации «Ъ» «Избирательная ротация».

Лаура Кеффер

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