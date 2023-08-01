Жителей Кубани предупредили об «опасном солнце» в ближайшие дни

В Краснодарском крае ожидается высокий ультрафиолетовый индекс солнечного излучения в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Фото: пресс-служба Краснодарского ЦГМС
Явление может также затронуть Крым, Ставропольский край и республики Северного Кавказа. Господин Вильфанд отметил, что «опасное солнце» оказывает негативное воздействие на кожу и слизистую глаз. Высокий уровень ультрафиолета также прогнозируется в Черноземье.
«Это Курская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская области»,— цитирует издание заявление эксперта.
Ранее в метеоцентре «Фобос» сообщили, что к концу текущей недели воздух в Краснодаре может прогреться до 40 градусов.
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