Жителей Кубани предупредили об «опасном солнце» в ближайшие дни

В Краснодарском крае ожидается высокий ультрафиолетовый индекс солнечного излучения в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарского ЦГМС Фото: пресс-служба Краснодарского ЦГМС

Явление может также затронуть Крым, Ставропольский край и республики Северного Кавказа. Господин Вильфанд отметил, что «опасное солнце» оказывает негативное воздействие на кожу и слизистую глаз. Высокий уровень ультрафиолета также прогнозируется в Черноземье.

«Это Курская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская области»,— цитирует издание заявление эксперта.

Ранее в метеоцентре «Фобос» сообщили, что к концу текущей недели воздух в Краснодаре может прогреться до 40 градусов.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram