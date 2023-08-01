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Коммерсантъ FM
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Евросоюз призвал Россию не использовать атаку беспилотников по Москве для эскалации конфликта на Украине

Страны Европейского союза (ЕС) призвали Россию не использовать атаки беспилотников по Москве в качестве причины для эскалации боевых действий на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Она также подчеркнула, что «не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников».

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине. Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины»,— сказала госпожа Массрали в ходе брифинга в Брюсселе (цитата по ТАСС).

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. Два аппарата были перехвачены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал на территории «Москва-Сити».

В здании IQ-квартала в «Москва-Сити», куда попадали беспилотники, расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

Это вторая атака на «Москва-Сити» за прошедшие три дня. Первая произошла 30 июля. Тогда было повреждено здание в IQ-квартале на уровне 17 этажа. Комментируя атаку 1 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удары беспилотников по территории России будут происходить чаще.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотником 1 августа. Фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Въезд в «Москва-Сити»

Въезд в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оцепление вокруг башни

Оцепление вокруг башни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Въезд в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оцепление вокруг башни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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