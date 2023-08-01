Евросоюз призвал Россию не использовать атаку беспилотников по Москве для эскалации конфликта на Украине

Страны Европейского союза (ЕС) призвали Россию не использовать атаки беспилотников по Москве в качестве причины для эскалации боевых действий на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Она также подчеркнула, что «не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников».

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине. Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины»,— сказала госпожа Массрали в ходе брифинга в Брюсселе (цитата по ТАСС).

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. Два аппарата были перехвачены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал на территории «Москва-Сити».

В здании IQ-квартала в «Москва-Сити», куда попадали беспилотники, расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

Это вторая атака на «Москва-Сити» за прошедшие три дня. Первая произошла 30 июля. Тогда было повреждено здание в IQ-квартале на уровне 17 этажа. Комментируя атаку 1 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удары беспилотников по территории России будут происходить чаще.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева