920 новых мест откроют в школах и учреждениях допобразования в Ижевске

В столице Удмуртии в школах и учреждениях дополнительного образования откроют 920 новых мест в 2023-2024 учебном году. Об этом рассказал и.о. заместителя главы города по социальной политике Дмитрий Чистяков, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ

Появятся новые места в 12 школах и учреждениях дополнительного образования по художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленности. В частности, они заработают на базе школ №18, №26, международного образовательного комплекса «Гармония – школа № 97», лицеев №45, №76 и №93, а также Дворца детского (юношеского) творчества и ряда других.

В настоящее время всего в городе работают 47 образовательных организаций различных ведомств, из них 15 — негосударственные. По итогам прошедшего учебного года охват детей 5-18 лет услугами дополнительного образования достиг 79 тыс. человек, что составляет 73% от общего числа.