Суд арестовал до 30 сентября челябинского маньяка, удерживавшего женщину в плену 14 лет

Суд отправил в СИЗО на два месяца 51-летнего жителя Челябинской области Владимира Ческидова, передает «РИА Новости» из зала суда. Его обвиняют в похищении человека, изнасилованиях и убийстве. Мужчина 14 лет держал в плену и насиловал одну девушку. Еще одну он убил в 2011 году. По совокупности ему может грозить более 25 лет колонии.

Ранее СКР предъявил Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Его матери — в похищении человека. Сам Владимир Ческидов заявил во время судебного заседания, что был ранее судим, но судимость погашена, официально женат, детей у него нет. Также он отрицал похищение и изнасилования. По его словам, удерживаемая им женщина жила в его доме добровольно.

Как писал «Ъ», по данным правоохранителей, похититель предположительно держал случайную знакомую в отдельной комнате в доме, где он жил с матерью. Дверь в эту комнату он закрывал на навесной замок, на окнах были решетки. Мужчина избивал и насиловал пленницу, угрожая ей убийством. Пленница совершила побег, после того как похитителя по заявлению его матери госпитализировали в психоневрологическую больницу в связи с длительным употреблением алкоголя. Позднее СКР сообщил, что в ходе расследования уголовного дела о похищении была установлена причастность подозреваемого к совершению убийства женщины в 2011 году.

Подробнее о деле читайте в материале «Маньяка поставили на контроль».