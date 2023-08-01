Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд арестовал до 30 сентября челябинского маньяка, удерживавшего женщину в плену 14 лет

Суд отправил в СИЗО на два месяца 51-летнего жителя Челябинской области Владимира Ческидова, передает «РИА Новости» из зала суда. Его обвиняют в похищении человека, изнасилованиях и убийстве. Мужчина 14 лет держал в плену и насиловал одну девушку. Еще одну он убил в 2011 году. По совокупности ему может грозить более 25 лет колонии.

Ранее СКР предъявил Владимиру Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Его матери — в похищении человека. Сам Владимир Ческидов заявил во время судебного заседания, что был ранее судим, но судимость погашена, официально женат, детей у него нет. Также он отрицал похищение и изнасилования. По его словам, удерживаемая им женщина жила в его доме добровольно.

Как писал «Ъ», по данным правоохранителей, похититель предположительно держал случайную знакомую в отдельной комнате в доме, где он жил с матерью. Дверь в эту комнату он закрывал на навесной замок, на окнах были решетки. Мужчина избивал и насиловал пленницу, угрожая ей убийством. Пленница совершила побег, после того как похитителя по заявлению его матери госпитализировали в психоневрологическую больницу в связи с длительным употреблением алкоголя. Позднее СКР сообщил, что в ходе расследования уголовного дела о похищении была установлена причастность подозреваемого к совершению убийства женщины в 2011 году.

Подробнее о деле читайте в материале «Маньяка поставили на контроль».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...