Экс-директора курского соцучреждения будут судить за мошенничество на 1,5 млн рублей

Тимский райсуд Курской области рассмотрит уголовное дело о «мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения» (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии), возбужденное в отношении бывшего директора Центра социального обслуживания Тимского района. Об этом сообщила прокуратура региона, утвердившая обвинительное заключение по делу.

Ведомство не назвало имя обвиняемой. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 22 июня 2023 года Центр возглавляет Светлана Говорова. По данным Kartoteka.ru, с 2013 года им руководила Татьяна Свиридова.

По версии следствия, в апреле 2016 года руководительница областного учреждения устроила своего сына на должность ведущего программиста. Мужчина числился работником Центра до 30 сентября 2018 года. С 1 октября 2018-го директор взяла на эту должность сожительницу сына, которая занимала ее до 9 ноября 2022 года. Мужчина и женщина числились в штате учреждения фиктивно, при этом им начислялась зарплата, которую обвиняемая тратила по своему усмотрению. За указанный период ей, по данным следствия, удалось присвоить 1,5 млн руб.

Прокурор также направил в суд иск о взыскании с обвиняемой причиненного ущерба.

Алина Морозова

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