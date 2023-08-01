«Наиболее ценными оказываются панорамы на центр Москвы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, сколько проектов с панорамным видом на центр столицы доступно покупателям и по какой цене.

Видовые характеристики в сегменте жилой недвижимости являются важным конкурентным преимуществом, а еще оказывают существенное влияние на стоимость квартир и апартаментов. В некоторых проектах разница в цене может достигать 30% в рамках одного корпуса на лоты с панорамными видами и вариантами с ограниченными видовыми характеристиками.

Наиболее ценными и востребованными оказываются впечатляющие панорамы на водоемы и центр города, особенно на Кремль. И это касается как первичного, так и вторичного сегментов, и, конечно, и квартир, и апартаментов.

По данным аналитиков компании Skolkovo Realty, в Москве сегодня в сегменте жилой недвижимости от собственников в реализацию заявлено почти 53 тыс. кв. м. Но квартир и апартаментов, из окон которых открывается прямой вид на Кремль, лишь 31. И этот показатель остается неизменным уже четыре месяца. А пик подобного предложения за прошедшие три года был зафиксирован в сентябре 2021 года, тогда в этом секторе было представлено в реализации 36 объектов различной площади.

Одна из самых доступных по цене квартир с прямым видом на Кремль, расположенная в доме в Центральном административной округе столицы, предлагается сейчас за 27,5 млн руб. В рамках этого бюджета можно приобрести лот площадью 31 кв. м, который находится в Пресненском районе.

Самый дорогой же объект с прямым видом на Кремль сейчас оценивается в 266 млн руб. В рамках этого бюджета можно приобрести просторный вариант площадью около 300 кв. м, он расположен в Таганском районе.