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Коммерсантъ FM
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В подмосковном Чехове в результате драки мигрантов убиты два человека

В результате массовой драки мигрантов в подмосковном городе Чехове были зарезаны два человека. По факту убийства возбуждено уголовное дело (п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщило следствие, инциденту предшествовал конфликт в местном кафе.

«31 июля 2023 года на участке автомобильной дороги по улице Земская города Чехова между двумя группами мигрантов произошел конфликт, в ходе которого двоим мужчинам причинены смертельные колото-резаные ранения»,— говорится в сообщении Следственного комитета России.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, а также два автомобиля на указанном участке дороги. Назначены две судебно-медицинские экспертизы и две дактилоскопические судебные экспертизы, подозреваемые в совершении убийства разыскиваются.

Милена Костерева

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