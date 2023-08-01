Большую часть кредитов в Удмуртии берут жители в возрасте от 30 до 40 лет

В Удмуртии по итогу июня в структуре заемщиков большую часть составили жители в возрасте от 30 до 40 лет — 29,5%. По данным НБКИ, чуть меньше пришлось на заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет — 25,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заемщики старше 60 лет в Удмуртии взяли 13,1% кредитов. При этом 17,1% займов пришлось на жителей моложе 30 лет, а на возрастную категорию от 50 до 60 лет — 15%. Отмечается, что Удмуртия вошла в число регионов с наименьшей долей заемщиков данного возраста. В этом же списке оказались Воронежская область — 15%, Алтайский край — 15,1%.

В целом по России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего выросло число граждан моложе 30 лет. Так, доля этой группы увеличилась на 1,2 процентного пункта и достигла 16,6%.