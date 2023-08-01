В Подмосковье избили чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина

В подмосковной деревне Голиково неизвестные напали на чемпиона Европы по баскетболу 2007 года Никиту Шабалкина, сообщили ТАСС в экстренных службах. Молодого человека избили, он госпитализирован. Нападавшие скрылись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Инцидент произошел возле автомойки. Что стало его причиной, неизвестно, правоохранительные органы проводят проверку. «Предварительно Шабалкин получил закрытую черепно-мозговую травму»,— уточнил представитель экстренных служб.

В пресс-службе областного ГУ МВД заявили, что вчера, 31 июля, в больницу был доставлен мужчина 1986 года рождения. Его имя не приводится. «Со слов пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне Золотые Купола»,— добавили в ведомстве.

36-летний Шабалкин также получил бронзу чемпионата Европы 2011 года, является серебряным призером Универсиады в Белграде. Играл в составе ЦСКА, «Химки», «Триумф», «Локомотив-Кубань», московского «Динамо» и казанского УНИКС.

Лаура Кеффер