На Кубани отчисления промпредприятий в бюджет региона за год выросли на 17%

На Кубани объем отчислений промышленных предприятий в бюджет региона за первое полугодие 2023 года вырос на 16,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприятия перечислили в краевой бюджет 9,1 млрд руб. с начала года. Индекс промышленного производства края за полгода составил 111,7%, объем отгрузки продукции составил 231,5 млрд руб.

«Рост промышленного индекса в отраслях связан как с сезонной активностью, к примеру, производителей стройматериалов, так и с модернизацией действующих и созданием новых предприятий. Только с начала этого года в крае открыли три новых производства промышленной продукции, а порядка 20 предприятий модернизировали и расширили линейки с господдержкой региона»,— отметил вице-губернатор края Александр Руппель.

Значительный рост объема производства (в 1,5 раза и более) показали производители текстиля, металлоконструкций, ювелирных украшений, спортивных товаров и другие организации. Рост производства кожи составил около 40%. Производство медикаментов увеличилось на треть. Выпуск резины и пластмасс вырос на 20%, на 10% — электрооборудования и продуктов металлургии.

Анастасия Донскова

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