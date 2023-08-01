С начала года Сочи посетили 4,3 млн туристов

В этом году Сочи уже посетили 4,3 млн туристов. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас в городе единовременно отдыхают порядка 205 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона отметили, что средняя загруженность гостиниц, пансионатов и санаториев — 91%. Горный кластер заполнен туристами на 76%.

«Необходимо скоординировать действия и направить все силы и средства для обеспечения общественной безопасности и защиты санитарно-эпидемиологического благополучия сочинцев и гостей курорта»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас функционируют все 170 пляжей курорта. На выходных часть из них была закрыта из-за штормового предупреждения. Роспотребнадзор в 2023 году исследовал уже 3,5 тыс. проб морской воды. Все они соответствуют санитарным нормам. Аналогичная ситуация и с водопроводной водой — за неделю 177 проб прошли нормативный контроль качества.

Георгий Ефименко

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