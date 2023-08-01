Водителям «Яргорэлектротранса» поднимут зарплаты

В Ярославле с 1 августа водителям и сотрудникам ремонтной службы АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ) увеличат заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яргорэлектротранс Фото: Яргорэлектротранс

Планируется увеличить зарплату водителям троллейбусов и трамваем на 27%, работникам ремонтной службы — до 60%. Как пояснил «Ъ-Ярославль» генеральный директор АО «ПАТП-1» (управляющая организация АО «Яргорэлектротранс») Денис Пырлог, сейчас средняя зарплата водителей, по итогу 6 месяцев 2023 года, составляет порядка 52 тыс. руб. до вычета НДФЛ, ее планируется увеличить до уровня средней зарплаты других перевозчиков — до 69 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

«Что касается ремонтного персонала, то у них ситуация намного хуже. Средняя заработная плата не превышает 30 тыс. руб., что для квалифицированного персонала ничтожно мало. Я удивился, когда увидел такие заработные платы, заступив на должность. Сейчас мы им хотим довести до средней заработной платы — до 46 тыс. руб. И с июня введена дополнительная мотивация, в том числе за выпуск транспортных средств на линию. Чем больше троллейбусов и трамваев в исправном состоянии выезжает на линии, тем выше их заработная плата. Это будет способствовать и дальнейшему росту зарплаты ремонтного персонала»,— пояснил господин Пырлог.

Он объяснил, что решение о повышении зарплаты сотрудникам предприятия было принято для набора недостающего состава работников, сохранения на своих местах действующих сотрудников и в качестве мотивации для возвращения ушедших специалистов. Сейчас на предприятии не хватает порядка 100 водителей и 40 сотрудников ремонтной службы на оба депо.

Алла Чижова