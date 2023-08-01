В центре Краснодара произошел крупный пожар

В Краснодаре на улице Октябрьской сгорел старый двухэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому караю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 10:02. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 250 кв. м. Позднее территория возгорания увеличилась до 280 кв. м.

К тушению привлекли 27 человек и 10 единиц спецтехники. Ликвидация последствий пожара завершилась к 11:16. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Анастасия Донскова

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