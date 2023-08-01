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Коммерсантъ FM
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Французский фотограф-экстремал Реми Энгима погиб при попытке покорить 68-этажный небоскреб в Гонконге

Французский экстремальный фотограф Реми Лучиди, известный в социальных сетях как Реми Энгима, погиб 27 июля, сорвавшись с 68-этажного небоскреба в Гонконге. Об этом сообщило местное издание South China Morning Post.

Фото: Соцсети Реми Лучиди

Фото: Соцсети Реми Лучиди

30-летний скалолаз намеревался покорить 68-этажный небоскреб Tregunter, расположенный в округе Сентрал-энд-Вестерн. Французское издание Le Parisien пишет, что на уровне 40-го этажа Реми Лучиди попытался остановить сотрудник службы охраны, но скалолаз не согласился и полез выше. В последний раз камеры наблюдения зафиксировали его на 49-м этаже башни.

По информации СМИ, Реми Лучиди не смог самостоятельно спуститься и начал просить о помощи, пытаясь стучать в окна небоскреба, где его заметила уборщица. В 19.38 (14:38 мск) она вызвала полицию, но к прибытию сотрудников правоохранительных органов скалолаз уже сорвался.

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