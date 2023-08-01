В Севастополе задержали подозреваемого в убийстве гендиректора похоронного бюро, совершенном 11 лет назад

В Севастополе задержали одного из подозреваемых в убийстве генерального директора одного из ритуальных агентств в Ленинградской области, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ведомства, преступление было совершено в мае 2012 года. Тогда в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области в сторожке местного кладбища был обнаружен пострадавший мужчина. На теле жертвы были обнаружены колото-резаные раны и пулевые ранения. Пострадавший скончался от полученных увечий в больнице.

Задержать подозреваемых по горячим следам не удалось, однако позднее правоохранители вышли на след троих вероятных преступников. Одного из них задержали в Севастополе, другого — в Санкт-Петербурге по месту жительства. Третий фигурант дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), находился в местах заключения. По предварительной информации, убийство бизнесмена было заказным.

Анастасия Донскова

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