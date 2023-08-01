Главврач скорой помощи Екатеринбурга рассказал о нехватке бригад врачей

В Екатеринбурге, чтобы полностью закрыть потребности города, необходимо 150 бригад скорой помощи, 15 из которых должны быть специализированные. При этом сейчас работают всего 126 бригад. Об этом в интервью Е1.ru рассказал главный врач станции скорой помощи Игорь Пушкарев.

Всего в скорой помощи работают 199 врачей, более 1 тыс. среднего медперсонала и порядка 400 водителей. В составе станции 12 реанимационных бригад, из которых одна — детская, четыре-пять — реанимационно-кардиологических, а остальные общие.

Зарплата врачей скорой помощи с учетом надбавок, дополнительных смен и повышенных коэффициентов составляет 104 тыс. руб. Средний медперсонал получает 67 тыс. руб., водитель — 55 тыс. руб., а сантехники, электрики, кладовщики, автослесари — 41 тыс. руб.

Напомним, в следующем году каждой бригаде врачей скорой помощи выдадут тревожные кнопки, для экстренного вызова сотрудников Росгвардии.

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