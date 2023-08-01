На Урале начался прием заявок для участия в премии «Коммерсантъ года — 2023»

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» объявил прием заявок на участие в ежегодной деловой премии «Коммерсантъ года — 2023» для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области. Подать документы можно на официальном сайте коммерсантъгода.рф с 1 августа до 30 сентября. К участию допускаются субъекты МСБ, зарегистрированные на территории Свердловской области и продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победителей определят в восьми номинациях:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Креативные индустрии и IT»;

«Внутренний туризм»;

«Стартап года» (для субъектов МСП, зарегистрированных после 1 января 2022 года).

«Деловая премия "Коммерсантъ-года" сформировала новую традицию чествования достижений уральского бизнеса, она рассказывает об успехах наших предпринимателей и помогает в неформальной обстановке наладить необходимые для ведения любого дела контакты и связи, — отметила генеральный директор ИД "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова. — Прошлый год радикально изменил экономическую ситуацию, и всем нам вновь пришлось подстраиваться под новые условия. Однако уральский бизнес продемонстрировал свойственную ему твердость характера и не только пережил непростой период, но и достиг результатов, которыми стоит гордиться и которые мы хотим выделить в рамках нашей деловой премии».

Определять победителей оргкомитет будет не по субъективным оценкам общественных деятелей и лидеров мнений, а по точным критериям — положительной динамике выручки и увеличению количества рабочих мест. Проверка данных будет осуществляться через сервисы Картотека.ру и «Контур.Фокус». Исключением станет специальная номинация «Стартап года». Для нее предусмотрен отдельный тип заявки, в рамках которой предполагается презентация компании. Оценка в данной номинации будет экспертной.

Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатором премии является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). «Издательский дом "Коммерсантъ-Урал" — давний и надежный партнер Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Коллеги профессионально работают с информацией, а премия "Коммерсантъ года" — авторитетная награда для любого предприятия, — подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев. — В 2023 году мы приняли решение поддержать номинацию "Стартап года". Ведь именно те предприниматели, которые только начали свой путь к вершинам бизнеса, нуждаются в особой поддержке — особенно в нынешних непростых экономических условиях».

Партнером номинации «Строительство и проектирование» традиционно являются СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». В рамках данной номинации ждут заявок от компаний, занимающихся проектированием объектов и их строительством.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре. Лауреаты получат главные награды — ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin.

Как прошла в Свердловской области премия «Коммерсантъ года» в 2022 году — в материале «Искусство побеждать»

Анастасия Реутова