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В Лазаревском районе отремонтируют автодорожный мост в Зубовой Щели

В Лазаревском районе Сочи проведут капитальный ремонт моста через реку Чемитоквадже в Зубовой Щели. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Участок расположен на 125-м км автотрассы А-147 «Джубга — Сочи».

«Для ремонта существующего моста рядом будет построен временный мост на металлических сваях и временная технологическая эстакада»,— говорится в сообщении.

Существующий мост демонтируют, после чего соорудят новые опоры на буронабивных сваях и монолитных железобетонных ростверках. Объект оборудуют ливневой канализацией и новым освещением. Длина железобетонных пролетов нового моста будет достигать 21 м. Окончание работ запланировано на октябрь 2025 года.

Анастасия Донскова

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