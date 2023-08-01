В Лазаревском районе отремонтируют автодорожный мост в Зубовой Щели

В Лазаревском районе Сочи проведут капитальный ремонт моста через реку Чемитоквадже в Зубовой Щели. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»
Участок расположен на 125-м км автотрассы А-147 «Джубга — Сочи».
«Для ремонта существующего моста рядом будет построен временный мост на металлических сваях и временная технологическая эстакада»,— говорится в сообщении.
Существующий мост демонтируют, после чего соорудят новые опоры на буронабивных сваях и монолитных железобетонных ростверках. Объект оборудуют ливневой канализацией и новым освещением. Длина железобетонных пролетов нового моста будет достигать 21 м. Окончание работ запланировано на октябрь 2025 года.
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