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Коммерсантъ FM
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Песков: на саммите БРИКС обсудят расширение организации

Тема расширения БРИКС очень важная и стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, имеющиеся нюансы по этой теме планируется обсудить на предстоящем саммите БРИКС в Индии.

«Действительно, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов по теме расширения, и все эти нюансы, конечно, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. О каких членах БРИКС идет речь, он не уточнил.

Господин Песков считает, что проявляемый к БРИКС интерес «свидетельствует о большом потенциале объединения и свидетельствует о растущем авторитете», а также о его «прикладном значении». «По нюансам будем определяться в ходе саммита, главы государств будут говорить о своей позиции»,— добавил он.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что желание присоединиться к группе изъявили 19 стран. В число заинтересованных входили Аргентина и Венесуэла. По данным Bloomberg, Евросоюз призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время военного конфликта на Украине. Агентство также утверждало, что Индия и Бразилия выступили против желания Китая быстро расширить БРИКС. В июне Египет подал заявку о вступлении в БРИКС. Вчера, 31 июля, аналогичную заявку направила Боливия.

Лаура Кеффер

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