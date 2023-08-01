Потерявшего сознание при купании 64-летнего мужчину спасли в Глазове

В Глазове спасатели помогли выбраться из воды 64-летнему мужчине, который потерял сознание в воде. Как сообщает пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии, 30 июля около 17:00 на помощь позвали очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Спасатели и отдыхающие достали мужчину из воды, а также вызвали бригаду скорой помощи. На берегу пострадавший начал приходить себя, после чего его передали прибывшим медицинским работникам. В ведомстве отмечают, что к обморочное состоянию мужчину привели сразу несколько факторов: возраст, алкоголь и жаркая солнечная погода.