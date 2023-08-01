Четверым орловчанам присвоили звания почетных граждан облцентра

Звания почетных граждан Орла были присвоены сенатору от Орловской области Владимиру Круглому и председателю совета директоров одного из крупнейших военно-промышленных предприятий региона АО «Орелтекмаш» Георгию Золотареву. Такое решение принял орловский горсовет, сообщается в соцсетях представительного органа. Звания были присвоены за «большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие города».

Господин Круглый занимает пост сенатора с 2014 года, в 2018 году его полномочия продлил губернатор Андрей Клычков. В этом году в списке кандидатов в сенаторы от региона господина Круглого нет.

АО «Орелтекмаш», по собственным данным, производит для военно-промышленного комплекса РФ подвижные средства техобслуживания и ремонта, а также комплексы мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов специального назначения. По данным Kartoteka.ru, оно было зарегистрировано в Орле в 2001 году. Уставный капитал — 44,5 млн руб. Управляется корпорацией «Проект-техника». 56,63% компании контролируются АО «Радон» Шаваспа Калашяна, еще 20,81% — ОАО инвестиционно-коммерческой компанией «Орликом» Георгия Золотарева, еще 22,56% — неуказанными гражданами России.

Кроме того, совет принял решение о внесении в Книгу Почета Орла имен директора Орловского книжного издательства «Вешние воды», члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ Александра Лысенко и генерального директора ООО «Орловский бумажный комбинат» Виктора Перелыгина. Первого из них отметили за «большой личный вклад в культурное развитие Орла и плодотворную общественную деятельность», а второго — за «большой личный вклад в социально-экономическое и общественное развитие города».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Орловский бумажный комбинат» зарегистрировано в июле 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. для производства бумаги и картона. Генеральный директор и владелец 30% — Виктор Перелыгин, еще 40% — у местного ООО «Вятичи» и 30% у Дениса (Викторовича) Перелыгина.

О том, как бумажный комбинат переходил на собственное сырье, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Время собирать тару».

Алина Морозова

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