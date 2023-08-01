Петербуржцы задолжали городу за аренду недвижимости более 11 млрд рублей

За четыре месяца арендаторы в Санкт-Петербурге задолжали городу за пользование недвижимым имуществом 11,4 млрд рублей. В адрес должников было направлено 13 975 претензий.

Как сообщается на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», с марта по июнь 2023 года учреждение подготовило более 3 тысяч исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды городских участков и объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов и так далее.

Отмечается, что за июнь в адрес должников было направлено 2246 претензий на общую сумму 277 млн рублей, а также подготовлено 194 исковых заявления о взыскании задолженности по различным договорам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первое полугодие 2023 года лидером по спросу на офисную недвижимость стал Василеостровский район Петербурга.

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