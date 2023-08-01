В Тимашевском районе начался сезон переработки сахарной свеклы. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Палий в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия

«В этом году Тимашевскому сахарному заводу исполняется 60 лет. Пожелаем нашим сахароварам хорошего юбилейного сезона»,— говорится в сообщении.

В прошлом году Тимашевский сахарный завод переработал 690 тыс. тонн сахарной свеклы и выпустил 91 тыс. тонн сахара. В Тимашевском районе насчитывается 289 фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании зерна, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои, овощей и картофеля.

Анастасия Донскова

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