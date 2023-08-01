Аксенов: в Крыму достаточно воды для бытовых нужд

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике сохраняется достаточное количество воды для бытовых нужд. Об этом господин Аксенов написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет»,— говорится в сообщении.

При этом уровень воды в Северо-Крымском канале снижается. По заявлению главы Крыма, это в том числе происходит из-за орошения сельхозугодий. По предварительной оценке, запасов воды в канале хватит на 2,5-3 месяца. В настоящее время в республике нет возможности построить насосную станцию и тракт для подачи воды из Днепра, как отметил Сергей Аксенов.

Анастасия Донскова

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