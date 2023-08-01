В Адыгее экс-полицейские за взятки передавали ритуальным агентствам информацию об умерших

В Адыгее в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении четырех сотрудников полиции по факту получения взяток за незаконную передачу служебной информации ритуальным агентствам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР РА Фото: пресс-служба СУ СКР РА

По данным ведомства, незаконной деятельностью подозреваемые занимались с 2019 года.

«Трое участковых уполномоченных полиции и оперативный дежурный ОМВД России по Тахтамукайскому району за взятки незаконно передавали работнику местной организации, занимающейся оказанием ритуальных услуг, служебную информацию о скончавшихся гражданах»,— говорится в сообщении.

Полученные данные позволяли предпринимателям, дававшим взятки полицейским, первыми предлагать услуги по погребению родственникам умерших.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). В настоящее время правонарушители ожидают суда под стражей. В случае признания вины фигурантов судом им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее в Майкопе за аналогичные действия в суд направили дело, возбужденное в отношении местного чиновника. Подозреваемый за взятки передавал сведения ритуальным агентствам, которые должны предоставляться бесплатно.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram