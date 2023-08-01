Обвиняемый в покушении на воронежского чиновника обжаловал арест в СИЗО

В Басманный райсуд Москвы поступила апелляционная жалоба на заключение под стражу предпринимателя Андрея Богомазова, обвиняемого в покушении на убийство в 2019 году на тот момент главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Документ зарегистрирован 26 июля.

Господин Богомазов был заключен под стражу 19 июля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мера пресечения избрана до 17 сентября.

Предпринимателя задержали после почти четырех лет поисков человека, попытавшегося убить Николая Фролова. В декабре 2019 года под служебной машиной чиновника сдетонировало взрывное устройство. Господин Фролов получил ранение ног, но выжил. Как считают в СКР, господин Богомазов попытался убить чиновника из-за конфликта с администрацией Рамонского района из-за отказа на ввод в эксплуатацию нежилого объекта, который он построил с нарушениями.

Сам Андрей Богомазов вину отрицает. Он и его защита считают, что ему можно избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В Следственном комитете опасаются, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку его задержание осуществлено в день, когда он собирался покинуть место жительства.

Сергей Толмачев

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