За сутки воронежцы перевели мошенникам 25 млн рублей

За минувшие сутки на территории Воронежской области сотрудники полиции зарегистрировали 12 сообщений о фактах бесконтактных мошенничеств и пять сообщений о хищении денежных средств с банковских карт. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 25 млн руб., рассказали в полиции.

Отметим, что жители региона регулярно становятся жертвами мошенников. Так, например, 31 июля от действий мошенников пострадало четыре гражданина и еще у четырех было совершено хищение денежных средств с банковских карт, а 29 июля было зарегистрировано 15 сообщений о фактах мошеннических действий и три заявления о хищениях с карт. Общий ущерб, причиненный потерпевшим 31 июля, составил около 3 млн руб., столько же зафиксировано и 29 июля. Так, пенсионерка из Воронежа продала свою квартиру за 2,5 млн руб. и перевела все деньги злоумышленникам. А IT-специалист из Воронежской области потерял около 700 тыс. руб., поверив мошенникам, которые обещали доход от инвестиций.

Мария Старикова

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