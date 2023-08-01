Прокуратура добилась возвращения жителям Некоузского района 800 тысяч рублей

Прокуратура Некоузского района принудила управляющую организацию вернуть 414 жителям поселка Борок более 800 тыс. руб. в качестве задолженности по компенсации расходов на оплату ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Ведомством установлено, что в апреле жителям многоквартирных домов, являющимися льготополучателями, перестали выплачивать компенсацию расходов на оплату ЖКХ. Прокуратура выяснила, что причиной отсутствия выплат стало несвоевременное заключение соглашения об обмене информацией между ООО УК «Борок» и региональным Единым центром социальных выплат. В результате чего управляющая организация в апреле и мае не направляла данные об оплате ЖКХ льготополучателями, а Единый центр соответственно не располагал этой информацией и не выплачивал компенсации.

«Прокурор Некоузского района внес директору управляющей компании представление об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения нарушения законодательства устранены, задолженность по компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере свыше 800 тыс. руб. перед 414 жителями п. Борок погашена в полном объеме»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова